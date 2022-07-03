Чехія почне з вересня патрулювати небо Словаччини
Чехія вже з вересня 2022 року почне патрулювати повітряний простір Словаччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CT24.
Як заявив чеський прем'єр Петр Фіала, Чехія допоможе сусідній країні, поки очікуються поставки американських винищувачів F-16, які повинні замінити експлуатовані досі Міг-29.
"Ми, безумовно, будемо допомагати. Я думаю, що це прекрасний приклад не тільки оборонного співробітництва, а й довіри. Ми будемо допомагати Словаччині, поки в її розпорядженні не з'являться нові літаки. І ми розраховуємо на те, що хтось знову нам допоможе, якщо у нас виникнуть проблеми", - додав він.
Зазначимо, передбачається, що допомога Чехії в захисті повітряного простору Словаччини допоможе прискорити передачу Україні винищувачів МіГ-29, про які говорить офіційна Братислава.
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