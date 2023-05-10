Чехія може розглянути можливість передачі Україні літаків L-159, - президент Павел

Західні країни поки що утримуються від надання сучасних винищувачів, тому що підготовка до їх використання займає багато часу і, тому що літаки містять секретні системи.

"Але я знаю, що переговори продовжуються, і давайте здивуємося, якщо в результаті Україна отримає кілька F-16, можливо, з демонтованою частиною цієї техніки", - сказав президент.

Також Павло припустив можливість постачання Чехією літаків L-159.

"Варто замислитися, можливо, могли б ми надати Україні наші літаки Л-159 з певним видом та перспективою на переозброєння, адже навіть вони, як літаки безпосередньої авіаційної підтримки, могли б суттєво допомогти Україні у контрнаступі", - додав президент Чехії.

Aero L-159 ALCA

Чеський навчально-тренувальний та навчально-бойовий літак (легкий багатоцільовий штурмовик). Літак створений на базі L-59 та є подальшим розвитком L-39 Albatros.

L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft) розроблений чеською фірмою Aero Vodochody. З відкритих джерел стає відомо, що Чехія має понад 20 таких літаків у складі ВПС.