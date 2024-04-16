Чехія придбала для України новий пакет боєприпасів: що увійде

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny .

Президент Павел заявив минулого тижня, що Чехія вже визначила понад мільйон одиниць боєприпасів, які можна закупити для України у країнах, які не входять до ЄС. Раніше він говорив про цифру 800 тисяч штук. За його словами, робота з пошуку для них грошей та партнерів триває.

"Думаю, це відображення того факту, що всі знають про певний борг щодо обіцяної підтримки України, коли Євросоюз обіцяв поставити мільйон одиниць до березня цього року. На жаль, цього не сталося", - сказав він.

За інформацією The Financial Times, закупівля 800 000 одиниць боєприпасів має коштувати 1,5 млрд доларів (близько 60 млрд грн).

Урядовий агент із відновлення України Томаш Копечни сьогодні в ефірі чеського radio Plus повідомив, що сума купівлі становитиме близько трьох млрд доларів.

"Точну суму сказати я не можу, тому що насамперед це рух цін, це ринок, але більш-менш це приблизно вдвічі більше, ніж повідомляє Financial Times, тобто близько трьох мільярдів доларів", - сказав Копечний.

Міністр фінансів Збінек Станюра сьогодні в ефірі чеського телебачення заявив, що фінансовий внесок Чехії на закупівлю боєприпасів становитиме від 500 мільйонів до одного мільярда крон.

"Це сума, що відповідає розмірам Чеської Республіки та показникам чеської економіки", - додав він.

Допомога Чехії Україні

Раніше ми писали, що Чехія уклала контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Країна планує законтрактувати ще сотні тисяч боєприпасів.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі обговорив із президентом Чехії Петром Павелом посилення оборонної співпраці.