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Инициатива Чехии по закупке оружия для Украины набирает обороты, - Павел

Прага, Вторник 16 апреля 2024 23:47
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Инициатива Чехии по закупке оружия для Украины набирает обороты, - Павел Фото: президент Чехии Петр Павел (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна закупила артиллерийские боеприпасы для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

Президент Павел заявил на прошлой неделе, что Чехия уже определила более миллиона единиц боеприпасов, которые можно закупить для Украины в странах, не входящих в ЕС. Ранее он говорил о цифре в 800 тысяч штук. По его словам, работа по поиску для них денег и партнеров продолжается.

"Думаю, это отражение того факта, что все знают об определенном долге по отношению к обещанной поддержке Украины, когда Евросоюз обещал поставить миллион единиц к марту этого года. К сожалению, этого не произошло", - сказал он ", - сказал Павел.

По информации The Financial Times, закупка 800 тысяч единиц боеприпасов должна обойтись в 1,5 млрд долларов (около 60 млрд грн).

Правительственный агент по восстановлению Украины Томаш Копечны сегодня в эфире чешского radio Plus сообщил, что сумма покупки составит около трех млрд долларов.

"Точную сумму сказать я не могу, потому что в первую очередь это движение цен, это рынок, но более или менее это примерно в два раза больше, чем сообщает Financial Times, то есть около трех миллиардов долларов", - сказал Копечный.

Министр финансов Збынек Станюра сегодня в эфире чешского телевидения заявил, что финансовый взнос Чехии на закупку боеприпасов составит от 500 миллионов до одного миллиарда крон.

"Это сумма, соответствующая размерам Чешской Республики и показателям чешской экономики", - добавил он.

Помощь Чехии Украине

Ранее мы писали, что Чехия заключила контракты на покупку 180 тысяч снарядов для дальнейшей передачи Украине. Страна планирует законтрактовать еще сотни тысяч боеприпасов.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе обсудил с президентом Чехии Петром Павелом усиление оборонного сотрудничества.

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