Чехия исключила Россию из кандидатов на строительство блока АЭС

Власти Чехии исключили российскую компанию из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы". В конкурсе примут участие трое кандидатов - из США, Франции и Южной Кореи.

"Правительство приняло единодушное решение о том, что в числе кандидатов на участие в тендере на достройку АЭС "Дукованы" остаются три фирмы: американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Российская фирма "Росатом" в свете новой известной информации не будет участвовать в тендере",- сказал Гавличек.

По его словам, окончательных участников конкурса определит чешское правительство в ближайшее время. Он также отметил, что решение об исключении российской компании из тендера принято после разоблачения двух агентов ГРУ, которые подозреваются в организации взрывов боеприпасов на складах в Врбетице.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за отстранение Росатома от готовящегося тендера на строительство энергоблока АЭС "Дукованы" после выяснения обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке республики в 2014 году, к которому причастны российские спецслужбы.