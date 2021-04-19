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Россию решили не допускать к тендеру на строительство блока АЭС в Чехии

Новина українською → Прага, Понедельник 19 апреля 2021 10:19
Россию решили не допускать к тендеру на строительство блока АЭС в Чехии Фото: Россию отстранили от строительства блока АЭС в Чехии (flickr.com/mortn)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия будет официально исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии. Ее исключат в ближайшие дни.

Об этом вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил в интервью газете Pravo.

Российская корпорация, как сказал Гавличек, не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика.

"В течение нескольких дней (Росатом) будет исключен из числа компаний-кандидатов, выбранных для возможности участия в тендере", - отметил он.

Российская корпорация, как сказал Гавличек, не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за отстранение Росатома от готовящегося тендера на строительство энергоблока АЭС "Дукованы" после выяснения обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке республики в 2014 году, к которому причастны российские спецслужбы.

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Отметим, Россия вышлет 20 чешских дипломатов в ответ на выдворение российских.

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