Чехія виключила Росію з кандидатів на будівництво блоку АЕС

Влада Чехії виключили російську компанію з числа кандидатів на участь в тендері по будівництву нового енергоблоку АЕС "Дуковани". У конкурсі візьмуть участь троє кандидатів - з США, Франції та Південної Кореї.

Про це в ході брифінгу повідомив чеський віце-прем'єр і глава Мінпромторгу Карел Гавлічек, передає видання Novinky .

"Уряд прийняв одностайне рішення про те, що в числі кандидатів на участь в тендері на добудову АЕС" Дуковани "залишаються три фірми: американська Westinghouse, французька EdF і південнокорейська KHNP. Російська фірма "Росатом" в світлі нової відомої інформації не братиме участі в тендері ", - сказав Гавлічек.

За його словами, остаточних учасників конкурсу визначить чеський уряд найближчим часом. Він також зазначив, що рішення про виключення російської компанії з тендеру прийнято після викриття двох агентів ГРУ, які підозрюються в організації вибухів боєприпасів на складах в Врбетіце.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш висловився за відсторонення Росатома від підготовлюваного тендера на будівництво енергоблоку АЕС "Дуковани" після з'ясування обставин вибухів на складах боєприпасів в селі Врбетіце в районі міста Злін на сході республіки в 2014 році, до якого причетні російські спецслужби.