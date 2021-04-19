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Чехія виключила Росію з кандидатів на будівництво блоку АЕС

Новость на русском → Прага, Понеділок 19 квітня 2021 20:12
Чехія виключила Росію з кандидатів на будівництво блоку АЕС Фото: атомная электростанция (flickr.com/mortn)
Автор: РБК-Україна

Влада Чехії виключили російську компанію з числа кандидатів на участь в тендері по будівництву нового енергоблоку АЕС "Дуковани". У конкурсі візьмуть участь троє кандидатів - з США, Франції та Південної Кореї.

Про це в ході брифінгу повідомив чеський віце-прем'єр і глава Мінпромторгу Карел Гавлічек, передає видання Novinky.

"Уряд прийняв одностайне рішення про те, що в числі кандидатів на участь в тендері на добудову АЕС" Дуковани "залишаються три фірми: американська Westinghouse, французька EdF і південнокорейська KHNP. Російська фірма "Росатом" в світлі нової відомої інформації не братиме участі в тендері ", - сказав Гавлічек.

За його словами, остаточних учасників конкурсу визначить чеський уряд найближчим часом. Він також зазначив, що рішення про виключення російської компанії з тендеру прийнято після викриття двох агентів ГРУ, які підозрюються в організації вибухів боєприпасів на складах в Врбетіце.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш висловився за відсторонення Росатома від підготовлюваного тендера на будівництво енергоблоку АЕС "Дуковани" після з'ясування обставин вибухів на складах боєприпасів в селі Врбетіце в районі міста Злін на сході республіки в 2014 році, до якого причетні російські спецслужби.

Нагадаємо, Чехія видворила 18 співробітників російського посольства, заявивши, що розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Відзначимо, Росія вишле 20 чеських дипломатів у відповідь на видворення російських.

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