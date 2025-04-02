Чехія інвестує 107 млн доларів в українські лікарні: які заклади отримають підтримку

Чехія, в межах програми Ukraine Facility, інвестує 100 млн євро (107 млн доларів) на оновлення лікарень. Вже погоджено фінансування шести проєктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Віктора Ляшка.

"Чехія в межах програми Ukraine Facility потенційно готова взяти на себе фінансування модернізації 13 лікарень у 7 регіонах України. На сьогодні попередньо погоджено фінансування 6 проєктів на загальну суму понад 100 млн євро", - написав Ляшко.

Допомога Україні під час війни

Ukraine Facility, є фінансовим інструментом Європейського союзу (ЄС), що спрямований на підтримку України в умовах повномасштабної війни, а також післявоєнного відновленням.

Програма передбачає виділення 50 млрд євро у період з 2024 по 2027 роки, що будуть спрямовані на макрофінансову допомогу, реконструкцію, реформи та модернізацію країни.

Як повідомляв вчора, 1 квітня, голова українського уряду Денис Шмигаль, Україна, в рамках Ukraine Facility, отримала транш допомоги у розмірі 3,5 млрд євро (3,79 млрд доларів).

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