Чехія інвестує 107 млн доларів в українські лікарні: які заклади отримають підтримку
Чехія, в межах програми Ukraine Facility, інвестує 100 млн євро (107 млн доларів) на оновлення лікарень. Вже погоджено фінансування шести проєктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Віктора Ляшка.
"Чехія в межах програми Ukraine Facility потенційно готова взяти на себе фінансування модернізації 13 лікарень у 7 регіонах України. На сьогодні попередньо погоджено фінансування 6 проєктів на загальну суму понад 100 млн євро", - написав Ляшко.
Серед закладів, які отримають фінансування:
- Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи - 35,27 млн євро (38,07 млн доларів);
- Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни - 18,9 млн євро (млн доларів);
- Волинська обласна клінічна лікарня - 4,31 млн євро (20,4 млн доларів);
- Криворізька міська лікарня №5 - 16,57 млн євро (17,89 млн доларів);
- Міська клінічна лікарня №16 у Дніпрі - 14,93 млн євро (16,12 млн доларів);
- Київська обласна дитяча лікарня - 10,27 млн євро (11,09 млн доларів).
Допомога Україні під час війни
Ukraine Facility, є фінансовим інструментом Європейського союзу (ЄС), що спрямований на підтримку України в умовах повномасштабної війни, а також післявоєнного відновленням.
Програма передбачає виділення 50 млрд євро у період з 2024 по 2027 роки, що будуть спрямовані на макрофінансову допомогу, реконструкцію, реформи та модернізацію країни.
Як повідомляв вчора, 1 квітня, голова українського уряду Денис Шмигаль, Україна, в рамках Ukraine Facility, отримала транш допомоги у розмірі 3,5 млрд євро (3,79 млрд доларів).
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