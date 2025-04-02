Чехия инвестирует 107 млн долларов в украинские больницы: какие заведения получат поддержку

Чехия, в рамках программы Ukraine Facility, инвестирует 100 млн евро (107 млн долларов) на обновление больниц. Уже согласовано финансирование шести проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства здравоохранения (Минздрава) Виктора Ляшко.

"Чехия в рамках программы Ukraine Facility потенциально готова взять на себя финансирование модернизации 13 больниц в 7 регионах Украины. На сегодня предварительно согласовано финансирование 6 проектов на общую сумму более 100 млн евро", - написал Ляшко.

Помощь Украине во время войны

Ukraine Facility, является финансовым инструментом Европейского союза (ЕС), направленным на поддержку Украины в условиях полномасштабной войны, а также послевоенного восстановления.

Программа предусматривает выделение 50 млрд евро в период с 2024 по 2027 годы, которые будут направлены на макрофинансовую помощь, реконструкцию, реформы и модернизацию страны.

Как сообщал вчера, 1 апреля, глава украинского правительства Денис Шмыгаль, Украина, в рамках Ukraine Facility, получила транш помощи в размере 3,5 млрд евро (3,79 млрд долларов).

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