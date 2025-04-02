Чехия инвестирует 107 млн долларов в украинские больницы: какие заведения получат поддержку
Чехия, в рамках программы Ukraine Facility, инвестирует 100 млн евро (107 млн долларов) на обновление больниц. Уже согласовано финансирование шести проектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства здравоохранения (Минздрава) Виктора Ляшко.
"Чехия в рамках программы Ukraine Facility потенциально готова взять на себя финансирование модернизации 13 больниц в 7 регионах Украины. На сегодня предварительно согласовано финансирование 6 проектов на общую сумму более 100 млн евро", - написал Ляшко.
Среди учреждений, которые получат финансирование:
- Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы - 35,27 млн евро (38,07 млн долларов);
- Ровенский областной госпиталь ветеранов войны - 18,9 млн евро (млн долларов);
- Волынская областная клиническая больница - 4,31 млн евро (20,4 млн долларов);
- Криворожская городская больница №5 - 16,57 млн евро (17,89 млн долларов);
- Городская клиническая больница №16 в Днепре - 14,93 млн евро (16,12 млн долларов);
- Киевская областная детская больница - 10,27 млн евро (11,09 млн долларов).
Помощь Украине во время войны
Ukraine Facility, является финансовым инструментом Европейского союза (ЕС), направленным на поддержку Украины в условиях полномасштабной войны, а также послевоенного восстановления.
Программа предусматривает выделение 50 млрд евро в период с 2024 по 2027 годы, которые будут направлены на макрофинансовую помощь, реконструкцию, реформы и модернизацию страны.
Как сообщал вчера, 1 апреля, глава украинского правительства Денис Шмыгаль, Украина, в рамках Ukraine Facility, получила транш помощи в размере 3,5 млрд евро (3,79 млрд долларов).
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