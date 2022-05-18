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Чехия хочет продлить действие чрезвычайного положения из-за беженцев из Украины

Флаг Чехии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Правительство Чехии намерено продлить режим чрезвычайного положения как минимум до конца июня. Особый режим был введен в конце февраля из-за большого потока беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceska Televize.

Предложение правительства должна одобрить палата представителей. По действующим нормам режим чрезвычайного положения закончится 31 мая. На сегодня он позволяет правительству принимать кризисные меры по ситуации с беженцами без одобрения парламента.

"Пока мы можем справиться с беспрецедентной волной беженцев, но для того, чтобы продолжать так хорошо управлять ситуацией, мы договорились, что необходимо будет просить Палату депутатов продлить чрезвычайное положение еще на тридцать дней", - заявил глава правительства Петер Фиала.

С начала вторжения России в Украину разрешение на жительство в Чехии получили более 345 тысяч украинцев.

Ранее мы сообщали, что Чехию включили в Совет ООН по правам человека вместо России.

Также мы писали, что Германия и Чехия усиливают оборонное сотрудничество для поддержки Украины.

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ЧехияЧрезвычайное положение