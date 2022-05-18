Чехия хочет продлить действие чрезвычайного положения из-за беженцев из Украины

Правительство Чехии намерено продлить режим чрезвычайного положения как минимум до конца июня. Особый режим был введен в конце февраля из-за большого потока беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceska Televize .

Предложение правительства должна одобрить палата представителей. По действующим нормам режим чрезвычайного положения закончится 31 мая. На сегодня он позволяет правительству принимать кризисные меры по ситуации с беженцами без одобрения парламента.

"Пока мы можем справиться с беспрецедентной волной беженцев, но для того, чтобы продолжать так хорошо управлять ситуацией, мы договорились, что необходимо будет просить Палату депутатов продлить чрезвычайное положение еще на тридцать дней", - заявил глава правительства Петер Фиала.

С начала вторжения России в Украину разрешение на жительство в Чехии получили более 345 тысяч украинцев.