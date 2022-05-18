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Чехія хоче продовжити дію надзвичайного стану через біженців з України

Прапор Чехії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд Чехії має намір продовжити режим надзвичайного стану як мінімум до кінця червня. Особливий режим був введений в кінці лютого через великий потік біженців з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceska Televize.

Пропозицію уряду повинна схвалити палата представників. За діючими нормами режим надзвичайного стану закінчиться 31 Травня. На сьогодні він дозволяє уряду вживати кризових заходів щодо ситуації з біженцями без схвалення парламенту.

"Поки ми можемо впоратися з безпрецедентною хвилею біженців, але для того, щоб продовжувати так добре управляти ситуацією, ми домовилися, що необхідно буде просити Палату депутатів продовжити надзвичайний стан ще на тридцять днів", - заявив глава уряду Петер Фіала.

З початку вторгнення Росії в Україну дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців.

Раніше ми повідомляли, що Чехію включили до Ради ООН з прав людини замість Росії.

Також ми писали, що Німеччина і Чехія посилюють оборонне співробітництво для підтримки України.

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