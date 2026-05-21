Чехія хоче врятувати Ізраїль від санкцій ЄС, - заява МЗС країни

Чеська Республіка готова піти на відкритий конфлікт з Європейським Союзом, щоб захистити Ізраїль від економічного тиску. Прага планує блокувати будь-які спроби запровадити торгівельні обмеження або призупинити дію стратегічних угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мачинка виступив із гучною заявою під час візиту свого ізраїльського колеги Гідеона Саара до Праги. Чехія не дозволить зупинити дію Угоди про асоціацію між Ізраїлем та ЄС. Це стосується як цілого документа, так і його окремих частин.

"Чеська Республіка відтепер підтримуватиме Ізраїль, ми не допустимо жодних подальших торгівельних санкцій, навіть якщо нам доведеться блокувати їх як єдиній країні", – заявив Петр Мачинка.

Чеський уряд планує формувати групи однодумців у питаннях, де рішення ухвалюються кваліфікованою більшістю. Мета - зупинити будь-які "агресивні кроки" Євросоюзу, які можуть зашкодити Ізраїлю.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар підтримав чеських колег. Він гостро розкритикував окремі європейські столиці за спроби розірвати зв’язки з Єрусалимом. На його думку, певні ліві уряди намагаються нав’язати всьому блоку радикальну позицію.

Ізраїльський міністр вважає, що така політика підіграє терористичним режимам у регіоні. Він прямо запитав, чи є справжніми союзниками Європи ісламський режим в Ірані та палестинський тероризм. Саар переконаний: Чехія такий шлях не підтримує.

Чому Ізраїль важливий для ЄС

Дружні відносини з Єрусалимом приносять Європі реальні дивіденди. Йдеться не лише про політику, а й про безпеку та технології.

Саар виділив кілька ключових сфер:

спільна робота у секторі безпеки;

розвиток високих технологій;

стабільні економічні зв’язки.

Він закликав союзників усередині ЄС не дозволити втягнути організацію в антиізраїльські настрої. Це суперечить власним інтересам Європи. Прага вже дала зрозуміти, що буде стояти на сторожі цих інтересів до кінця, підсумовується у матеріалі.