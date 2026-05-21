ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Чехія хоче врятувати Ізраїль від санкцій ЄС, - заява МЗС країни

04:09 21.05.2026 Чт
2 хв
Чому Прага несподівано вирішила піти проти волі євроспільноти?
aimg Пилип Бойко
Чехія хоче врятувати Ізраїль від санкцій ЄС, - заява МЗС країни Фото: засідання Європарламенту (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Чеська Республіка готова піти на відкритий конфлікт з Європейським Союзом, щоб захистити Ізраїль від економічного тиску. Прага планує блокувати будь-які спроби запровадити торгівельні обмеження або призупинити дію стратегічних угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Читайте також: США обговорюють з Україною зміни санкцій проти Білорусі, - Bloomberg

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мачинка виступив із гучною заявою під час візиту свого ізраїльського колеги Гідеона Саара до Праги. Чехія не дозволить зупинити дію Угоди про асоціацію між Ізраїлем та ЄС. Це стосується як цілого документа, так і його окремих частин.

"Чеська Республіка відтепер підтримуватиме Ізраїль, ми не допустимо жодних подальших торгівельних санкцій, навіть якщо нам доведеться блокувати їх як єдиній країні", – заявив Петр Мачинка.

Чеський уряд планує формувати групи однодумців у питаннях, де рішення ухвалюються кваліфікованою більшістю. Мета - зупинити будь-які "агресивні кроки" Євросоюзу, які можуть зашкодити Ізраїлю.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар підтримав чеських колег. Він гостро розкритикував окремі європейські столиці за спроби розірвати зв’язки з Єрусалимом. На його думку, певні ліві уряди намагаються нав’язати всьому блоку радикальну позицію.

Ізраїльський міністр вважає, що така політика підіграє терористичним режимам у регіоні. Він прямо запитав, чи є справжніми союзниками Європи ісламський режим в Ірані та палестинський тероризм. Саар переконаний: Чехія такий шлях не підтримує.

Чому Ізраїль важливий для ЄС

Дружні відносини з Єрусалимом приносять Європі реальні дивіденди. Йдеться не лише про політику, а й про безпеку та технології.

Саар виділив кілька ключових сфер:

  • спільна робота у секторі безпеки;
  • розвиток високих технологій;
  • стабільні економічні зв’язки.

Він закликав союзників усередині ЄС не дозволити втягнути організацію в антиізраїльські настрої. Це суперечить власним інтересам Європи. Прага вже дала зрозуміти, що буде стояти на сторожі цих інтересів до кінця, підсумовується у матеріалі.

Контекст заяви Чехії щодо санкцій

Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас оголосила, що ЄС запровадить санкції проти кількох ізраїльських поселенців, які вчинили акти насильства проти палестинців.

Угода також передбачала санкції проти провідних діячів ХАМАС.

Також ще минулого року Єврокомісія пропонувала покарання для Ізраїлю за дії у Секторі Газа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ізраїль Євросоюз Чехія
Новини
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії