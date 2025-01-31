Чехія хоче створити нову ініціативу з закупівлі боєприпасів для ЗСУ

Боєприпаси від Чехії

Нагадаємо, минулого року Чехія започаткувала ініціативу з закупівлі боєприпасів для української армії у третіх країнах. До проєкту приєдналися й інші країни. Це мало б допомогти з проблемою нестачі снарядів.

У червні Чехія повідомила, що до України прибула перша партії артилерійських боєприпасів, закуплених за її ініціативою.

За словами прем'єра Чехії Петра Фіала, до кінця 2024 року Україна мала б отримати близько 500 тисяч снарядів.

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