UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Чехія хоче створити нову ініціативу з закупівлі боєприпасів для ЗСУ

Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Чехія розглядає можливість створення нової ініціативи для України з закупівлі боєприпасів. Країна закликає інших членів ЄС приєднатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, якого цитує N-TV.

Це буде вже друга ініціатива Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для української армії.

"Це питання політичної волі, і якщо багато країн-членів ЄС знову приєднаються до нашої ініціативи, ми можемо багато чого досягти для України", - сказав глава МЗС Чехії.

Він додав, що наразі розглядаються можливості фінансування нової ініціативи.

"Наразі ми розглядаємо, як ми можемо профінансувати нову ініціативу щодо боєприпасів, а потім побачимо, скільки снарядів ми можемо отримати за ці гроші", - заявив міністр.

Боєприпаси від Чехії

Нагадаємо, минулого року Чехія започаткувала ініціативу з закупівлі боєприпасів для української армії у третіх країнах. До проєкту приєдналися й інші країни. Це мало б допомогти з проблемою нестачі снарядів.

У червні Чехія повідомила, що до України прибула перша партії артилерійських боєприпасів, закуплених за її ініціативою.

За словами прем'єра Чехії Петра Фіала, до кінця 2024 року Україна мала б отримати близько 500 тисяч снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниЧехіяВійськова допомога