Чехия хочет создать новую инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ

Это будет уже вторая инициатива Чехии по закупке артиллерийских снарядов для украинской армии.

"Это вопрос политической воли, и если многие страны-члены ЕС снова присоединятся к нашей инициативе, мы можем многого достичь для Украины", - сказал глава МИД Чехии.

Он добавил, что сейчас рассматриваются возможности финансирования новой инициативы.

"Сейчас мы рассматриваем, как мы можем профинансировать новую инициативу по боеприпасам, а потом увидим, сколько снарядов мы можем получить за эти деньги", - заявил министр.