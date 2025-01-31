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Чехия хочет создать новую инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ

Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Чехия рассматривает возможность создания новой инициативы для Украины по закупке боеприпасов. Страна призывает других членов ЕС присоединиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которого цитирует N-TV.

Это будет уже вторая инициатива Чехии по закупке артиллерийских снарядов для украинской армии.

"Это вопрос политической воли, и если многие страны-члены ЕС снова присоединятся к нашей инициативе, мы можем многого достичь для Украины", - сказал глава МИД Чехии.

Он добавил, что сейчас рассматриваются возможности финансирования новой инициативы.

"Сейчас мы рассматриваем, как мы можем профинансировать новую инициативу по боеприпасам, а потом увидим, сколько снарядов мы можем получить за эти деньги", - заявил министр.

Боеприпасы от Чехии

Напомним, в прошлом году Чехия начала инициативу по закупке боеприпасов для украинской армии в третьих странах. К проекту присоединились и другие страны. Это должно было бы помочь с проблемой нехватки снарядов.

В июне Чехия сообщила, что в Украину прибыла первая партии артиллерийских боеприпасов, закупленных по ее инициативе.

По словам премьера Чехии Петра Фиала, до конца 2024 года Украина должна была бы получить около 500 тысяч снарядов.

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