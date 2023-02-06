Чехія хоче розірвати з РФ договори про оренду посольства у Празі і не тільки

Уряд Чехії може скасувати старі ухвали щодо передачі земель у користування Росії. Мова йде і про приміщення посольства РФ у Празі, а також будівлі в містах Брно та Карлові Вари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільник МЗС Чехії Яна Ліпавського, яку приводить СТК.

Міністр повідомив, що мова йде про набір постанов 1970-х років. Тодішня Чехословацька соціалістична республіка ще надавала певні пільги РФ. Тепер Ліпавський хоче їх скасувати та планує із цією ініціативою звернутись до уряду країни.

"Це один з часткових результатів роботи над переглядом відносин з Російською Федерацією", - пояснив міністр.

Нещодавно чеський журналіст Давід Клімеш повідомив про внутрішній документ МЗС країни. У відомстві пояснили, що земля використовується РФ не за призначенням. Саме через це немає підстав продовжувати надавати її безоплатно та з певними привілеями відповідно до міжнародних конвенцій.

Журналіст зазначив, мова йде не лише про приміщення посольства РФ у Празі, а й будівлі в містах Брно, Карлові Вари, а також на різних курортах. Загалом це трохи більш як 92 тисячі квадратних метрів площі. У звіті МЗС Чехії встановили, що деякі з об'єктів нерухомості використовуються в комерційних цілях.

У травні минулого року Ліпавський створив робочу групу, яка вивчала права власності РФ на нерухомість, яку вона використовує в Чехії. Група зосередилася на уточненні об'єктів, що розглядаються, їх правового статусу і способу набуття російською стороною.