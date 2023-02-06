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Чехия хочет расторгнуть с РФ договоры об аренде посольства в Праге и не только

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Понедельник 06 февраля 2023 22:00
Чехия хочет расторгнуть с РФ договоры об аренде посольства в Праге и не только Фото: глава МИД Чехии Ян Липавский (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Чехии может отменить старые решения о передаче земель в использование России. Речь идет и о помещениях посольства РФ в Праге, а также зданиях в городах Брно и Карловы Вары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Чехии Яна Липавского, которое приводит СТК.

Министр сообщил, что речь идет о наборе постановлений 1970-х годов. Тогдашняя Чехословацкая социалистическая республика еще не предоставляла определенные льготы РФ. Теперь Липавский хочет отменить их и планирует с этой инициативой обратиться к правительству страны.

"Это один из частных результатов работы над пересмотром отношений с Российской Федерацией", - пояснил министр.

Недавно чешский журналист Давид Климеш сообщил о внутреннем документе МИД страны. В ведомстве объяснили, что земля используется РФ не по назначению. Именно поэтому нет оснований продолжать предоставлять ее безвозмездно и с определенными привилегиями в соответствии с международными конвенциями.

Журналист отметил, речь идет не только о помещениях посольства РФ в Праге, но и зданиях в городах Брно, Карловы Вары, а также на разных курортах. В общей сложности это чуть более 92 тысяч квадратных метров площади. В отчете МИДа Чехии установили, что некоторые из объектов недвижимости используются в коммерческих целях.

В мае прошлого года Липавский создал рабочую группу, которая изучала право собственности РФ на недвижимость, используемую в Чехии. Группа сосредоточилась на уточнении рассматриваемых объектов их правового статуса и способа приобретения российской стороной.

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине нужно предоставить все необходимое вооружение, чтобы она смогла вытеснить армию россиян.

Недавно в Праге прошло заседание по созданию Специального трибунала для России.

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