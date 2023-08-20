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Чехія хоче призначення українського посла у Празі

Фото: Чехія хоче призначення українського посла у Празі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Чехія хоче, щоб Україна мала повноцінного посла в Празі після того, як понад рік тому останній посол України в Чеській Республіці Євген Перебійніс обійняв посаду заступника міністра закордонних справ України.

Про це сказав віце-прем'єр і міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

Ракушан висловив сподівання, що нового посла України буде призначено в Чехії протягом кількох тижнів або місяців.

Причина тривалої відсутності українського посла в Празі, за словами Ракушана, полягає в тому, що ряд високопоставлених дипломатів залишаються в Україні через російське вторгнення, що триває, і займаються насамперед внутрішньою політикою.

Перебийніс був відкликаний з поста у Празі у липні минулого року президентом України Володимиром Зеленським. Після повернення до України він став заступником голови дипломатії.

Зараз тимчасовий повірений у справах України в Чехії – Віталій Усатий.

Нагадаємо, на початку липня минулого року Зеленський звільнив посла в Німеччині Андрія Мельника, в Угорщині - Любові Непоп, в Чехії - Євгена Перебийніса, в Індії - Ігоря Поліху, в Норвегії - В'ячеслава Яцюка.

Президент зазначив, що посли були звільнені з метою звичайної ротації.

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Чехія