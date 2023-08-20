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Чехия хочет назначения украинского посла в Праге

Фото: Чехия хочет назначения украинского посла в Праге (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Чехия хочет, чтобы Украина имела полноценного посла в Праге после того, как более года назад последний посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис занял должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Об этом сказал вице-премьер и министр внутренних дел Чешской Республики Вит Ракушан, передает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

Ракушан выразил надежду, что новый посол Украины будет назначен в Чехии в течение нескольких недель или месяцев.

Причина длительного отсутствия украинского посла в Праге, по словам Ракушана, заключается в том, что ряд высокопоставленных дипломатов остаются в Украине из-за продолжающегося российского вторжения и занимаются прежде всего внутренней политикой.

Перебийнис был отозван с поста в Праге в июле прошлого года президентом Украины Владимиром Зеленским. После возвращения в Украину он стал заместителем главы дипломатии.

Сейчас временный поверенный в делах Украины в Чехии - Виталий Усатый.

Напомним, в начале июля прошлого года Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника, в Венгрии - Любови Непоп, в Чехии - Евгения Перебийниса, в Индии - Игоря Полиху, в Норвегии - Вячеслава Яцюка.

Президент отметил, что послы были уволены с целью обычной ротации.

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Чехия