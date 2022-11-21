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Чехия готовит собственные санкции против тех, кто поддерживает диктатуру Путина: подробности

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Понедельник 21 ноября 2022 17:28
Чехия готовит собственные санкции против тех, кто поддерживает диктатуру Путина: подробности Фото: Чехия готовит собственные санкции против поддерживающих диктатуру Путина (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Чехия, помимо списка санкций, утвержденного Евросоюзом, планирует составить собственный перечень фамилий людей, поддерживающих диктатуру главы Кремля Владимира Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Czech Radio.

Отмечается, что санкционный закон, который позволит утвердить список на национальном уровне, был передан на утверждение Сената. Вступить в силу он сможет уже в следующем году.

Издание пишет, что санкции могут коснуться, например, Леонида Левитина, брата бывшего министра транспорта РФ Игоря Левитина. Через кипрскую компанию первый инвестировал в Чехию сотни миллионов крон. Среди его проектов - социальный центр в поселке Брды, сотрудники которого проигнорировали вопросы журналистов.

Ожидается, что на первом этапе санкции распространялись на граждан России и Беларуси, против которых есть доказательства того, что они поддерживают диктатуру Путина. В списке может оказаться около 60 фамилий.

"В некоторых случаях санкции Евросоюза распространяются только на запрет на въезд или блокировку имущества. А мы, например, примем решение, что намерены ввести в отношении некоторых лиц более широкий спектр санкций", - сообщил представитель МИД Давид Конецкий.

Как отметил министр иностранных дел Ян Липовский, список станет действенным инструментом во внешней политике страны.

Другим критерием для внесения в список санкций является внешнеполитические интересы Чешской Республики и вопросы ее безопасности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша призвала продолжать применять санкции против России, несмотря на их влияние на экономику страны.

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