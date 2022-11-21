Чехия готовит собственные санкции против тех, кто поддерживает диктатуру Путина: подробности

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Czech Radio .

Отмечается, что санкционный закон, который позволит утвердить список на национальном уровне, был передан на утверждение Сената. Вступить в силу он сможет уже в следующем году.

Издание пишет, что санкции могут коснуться, например, Леонида Левитина, брата бывшего министра транспорта РФ Игоря Левитина. Через кипрскую компанию первый инвестировал в Чехию сотни миллионов крон. Среди его проектов - социальный центр в поселке Брды, сотрудники которого проигнорировали вопросы журналистов.

Ожидается, что на первом этапе санкции распространялись на граждан России и Беларуси, против которых есть доказательства того, что они поддерживают диктатуру Путина. В списке может оказаться около 60 фамилий.

"В некоторых случаях санкции Евросоюза распространяются только на запрет на въезд или блокировку имущества. А мы, например, примем решение, что намерены ввести в отношении некоторых лиц более широкий спектр санкций", - сообщил представитель МИД Давид Конецкий.

Как отметил министр иностранных дел Ян Липовский, список станет действенным инструментом во внешней политике страны.

Другим критерием для внесения в список санкций является внешнеполитические интересы Чешской Республики и вопросы ее безопасности.