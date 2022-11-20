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Попри вплив на економіку. Польща закликала продовжити запровадження санкцій проти РФ

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Варшава, Неділя 20 листопада 2022 16:59
Попри вплив на економіку. Польща закликала продовжити запровадження санкцій проти РФ Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Захід має продовжувати застосовувати санкції проти Росії, попри їхній вплив на економіку.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Санкції проти Росії ефективні, ми повинні продовжувати їх застосовувати, незважаючи на те, що вони впливають на нашу економіку. Ми повинні зайняти єдину позицію з цього питання, у тому числі з того, які справжні причини економічної кризи", - наголосив голова польського уряду.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав лідерів ЄС, які підтримали введення антиросійських санкцій, піти у відставку, оскільки ці обмеження нібито неефективні і є "найгіршою з можливих відповідей" на війну в Україні.

Пізніше у МЗС України спростували таку заяву Сіярто. У відомстві наголосили, що економіка країни-агресора відкотилася на 30 років назад.

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