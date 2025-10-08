Чехія готує передачу ЗСУ танків, здатних змагатися з російськими Т-90М

Про потенційну передачу танків заявив начальник Генштабу Карел Ржекі. За його словами, модернізація T-72 була запланована ще до початку повномасштабної війни і після завершення робіт він має намір рекомендувати уряду Чехії передати техніку Україні - в інтересах національної безпеки країни.

Що являє собою T-72M4CZ

Модернізація T-72M4CZ розпочалася у 1990-х роках після війни у Перській затоці, яка показала технологічну відсталість радянських танків у порівнянні з західними.

Серед ключових удосконалень:

Сучасна система управління вогнем з об’єднаними прицільними комплексами навідника та командира, тепловізором (дальність до 4 км) і балістичним обчислювачем. Завдяки цьому танк може вести точний вогонь як з місця, так і в русі, вдень та вночі на відстані до 2 км.

Потужний 1000-сильний двигун , який екіпаж може замінити менш ніж за пів години, а також допоміжна силова установка.

Покращене бронювання з динамічним захистом DYNA-72, захистом від магнітних мін TRALL та системою виявлення лазерного опромінення.

Порівняння з російськими аналогами

Навіть російські військові експерти визнають, що T-72M4CZ — одна з найкращих модифікацій Т-72. За рівнем оснащення він наближається до Т-72Б3М (2014) та навіть Т-90М (2018).

Зокрема, чеський танк має сучасний командирський прицільний комплекс, тоді як на багатьох російських машинах досі використовують примітивні оптичні прилади з дальністю бачення лише 500 м.

Військовий експерт Андрій Харук наголошує, що отримання цих танків дозволить ЗСУ посилити свої бронетанкові підрозділи сучасною технікою, яка не поступається ворогу.

"Чеський Т-72M4CZ за своїми можливостями перебуває на рівні Т-72Б3М, а за окремими характеристиками навіть перевершує його», — зазначає Харук.

Скільки танків може отримати Україна

На озброєнні чеської армії нині залишилося лише близько 30 одиниць T-72M4CZ. Їх замінили німецькі «Leopard 2A4». Саме ці танки можуть бути передані Україні найближчим часом після відповідного рішення уряду Чехії.

Якщо Чехія ухвалить позитивне рішення, це стане важливим кроком у зміцненні бронетанкових сил України та ще одним прикладом стратегічної підтримки союзників у Європі.