Чехия готовит передачу ВСУ танков, способных соперничать с российскими Т-90М

Чехия рассматривает передачу Украине около 30 модернизированных танков T-72M4CZ, которые по своим характеристикам могут соперничать с самыми современными российскими машинами, в частности Т-90М.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Чехии.
О потенциальной передаче танков заявил начальник Генштаба Карел Ржеки. По его словам, модернизация T-72 была запланирована еще до начала полномасштабной войны и после завершения работ он намерен рекомендовать правительству Чехии передать технику Украине - в интересах национальной безопасности страны.
Модернизация T-72M4CZ началась в 1990-х годах после войны в Персидском заливе, которая показала технологическую отсталость советских танков по сравнению с западными.
Среди ключевых усовершенствований:
Современная система управления огнем с объединенными прицельными комплексами наводчика и командира, тепловизором (дальность до 4 км) и баллистическим вычислителем. Благодаря этому танк может вести точный огонь как с места, так и в движении, днем и ночью на расстоянии до 2 км.
Мощный 1000-сильный двигатель, который экипаж может заменить менее чем за полчаса, а также вспомогательная силовая установка.
Улучшенное бронирование с динамической защитой DYNA-72, защитой от магнитных мин TRALL и системой обнаружения лазерного облучения.
Даже российские военные эксперты признают, что T-72M4CZ - одна из лучших модификаций Т-72. По уровню оснащения он приближается к Т-72Б3М (2014) и даже Т-90М (2018).
В частности, чешский танк имеет современный командирский прицельный комплекс, тогда как на многих российских машинах до сих пор используют примитивные оптические приборы с дальностью видения всего 500 м.
Военный эксперт Андрей Харук отмечает, что получение этих танков позволит ВСУ усилить свои бронетанковые подразделения современной техникой, которая не уступает врагу.
"Чешский Т-72M4CZ по своим возможностям находится на уровне Т-72Б3М, а по отдельным характеристикам даже превосходит его", - отмечает Харук.
На вооружении чешской армии сейчас осталось лишь около 30 единиц T-72M4CZ. Их заменили немецкие "Leopard 2A4". Именно эти танки могут быть переданы Украине в ближайшее время после соответствующего решения правительства Чехии.
Если Чехия примет положительное решение, это станет важным шагом в укреплении бронетанковых сил Украины и еще одним примером стратегической поддержки союзников в Европе.
Напомним, президент Чехии Петр Павел после встречи с лидерами чешских политических партий отметил, что считает инициативу Чехии по поставкам снарядов Украине очень важной.
По его словам, если Чехия отменит такую инициативу, то она "навредит прежде всего себе". Также негативные последствия были бы и для Украины, где может погибнуть еще больше людей.