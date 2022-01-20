Чехія готова надати Україні зброю та військове обладнання, - міністр оборони

Новий уряд Чехії готовий допомогти Україні на тлі загрози російського вторгнення. Та може надати або продати Києву необхідну зброю та військове обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Чехії Яну Чернохову в інтерв’ю Hospodarske noviny

Вона уточнила, що в урядовій коаліції, яка складається з п’яти партій, є консенсус.

"Я не можу говорити від імені інших міністрів, але я багато консультуюся з міністром закордонних справ Яном Ліпавським, і наші погляди на допомогу Україні збігаються", - заявила Чернохова.

Разом з тим, за її словами, Київ має окреслити перелік необхідного йому озброєння та обладнання.

Однак, міністр зазначила, що постачання зброї Празі необхідно буде узгодити з країнами Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Угорщина) або з Німеччиною, Австрією або країнами Балтії.

"Чехія історично, політично та союзницьки - на боці України. Якщо Україні буде потрібно, ми спробуємо допомогти", - резюмувала Чернохова.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що країна готова передати Україні ще більше зброї.

Додамо, напередодні до України прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Було надано легке протитанкове озброєння.

Крім того, Державний департамент США дав дозвіл трьом союзникам по НАТО, країнам Балтії, відправити в Україну зброю американського виробництва.