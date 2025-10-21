Чехія готова допомогти Словаччині з газом після рішення ЄС відмовитись від палива РФ

Нагадаємо, повна заборона на постачання російського газу в ЄС запланована з січня 2028 року. Проти цього рішення виступили лише Угорщина та Словаччина, які висловили занепокоєння щодо ризиків для енергетичної безпеки та можливого зростання цін.

Міністр торгівлі та промисловості Чехії Лукаш Влчек визнав ці побоювання виправданими, але нагадав, що країни мали достатньо часу, щоб підготуватися - як це зробила Прага, модернізувавши інфраструктуру та диверсифікувавши постачання.

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Чехія також суттєво залежала від російського газу, однак зменшила цю залежність завдяки інвестиціям у західні термінали СПГ. Попри те, що певні обсяги палива з Росії досі надходять, Прага підтримує повну заборону імпорту на рівні ЄС.

"Росія веде проти нас війну, і подальше фінансування цієї війни не має сенсу", - наголосив Влчек.

Натомість Братислава та Будапешт заявляють, що наразі не мають реальних альтернативних маршрутів постачання.

"Ми вважаємо, що технічно це можливо. Представимо наші розрахунки Європейській комісії, щоб показати потенціал постачання через західні напрямки", - зазначив Влчек після засідання Ради ЄС з енергетики.

За його словами, між Прагою та Братиславою тривають переговори. Міністр повідомив, що нещодавно обговорював деталі пропозиції зі словацькою міністеркою економіки Денісою Саковою під час Європейського ядерного форуму в Братиславі.

"Я сказав своїй колезі: якщо Словаччина потребує тіснішої співпраці - Чехія готова. Словацька сторона подякувала нам. Така можливість є, але ініціатива має йти від Словаччини. Якщо вона звернеться - ми готові діяти негайно", - підкреслив Влчек.

Раніше газ транспортувався зі сходу на захід через територію Словаччини, що приносило їй прибуток від транзиту. Тепер у разі реверсу постачання економічна схема зміниться - Прага стягуватиме плату за доставку палива до Словаччини.