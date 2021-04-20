Чехия допустила новые меры против России после высылки дипломатов

Первый вице-премьер и временный глава МИД Чехии Ян Гамачек допустил, что страна может ввести новые пропорциональные меры в отношении России. Он призвал союзников по Евросоюзу и НАТО выслать офицеров спецслужб РФ .

По его словам, реакция России на принятые чешской стороной меры была «очень резкой». В свою очередь, принятые Москвой меры не являлись «пропорциональным ответом», считает министр.

"Мы в правительстве будем решать, что делать далее. Нельзя исключить с нашей стороны и новый пропорциональный ответ", - сказал Гамачек.

Гамачек призвал союзников по Евросоюзу и НАТО выслать офицеров спецслужб РФ.