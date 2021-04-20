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Чехія допустила нові заходи проти Росії після висилки дипломатів

Автор: Артур Родивилов

Перший віце-прем'єр і тимчасовий глава МЗС Чехії Ян Гамачек допустив, що країна може ввести нові пропорційні заходи щодо Росії. Він закликав союзників по Євросоюзу і НАТО вислати офіцерів спецслужб РФ.

Про це повідомляють Zpravy.

За його словами, реакція Росії на прийняті чеською стороною заходів була «дуже різкою». У свою чергу, прийняті Москвою заходи не були «пропорційною відповіддю», вважає міністр.

"Ми в уряді будемо вирішувати, що робити далі. Не можна виключити з нашого боку і новий пропорційну відповідь", - сказав Гамачек.

Гамачек закликав союзників по Євросоюзу і НАТО вислати офіцерів спецслужб РФ.

Нагадаємо, Чехія вислала 18 співробітників російського посольства, заявивши, що розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Чеська Республіка заявила 18 квітня, що поінформувала союзників по НАТО і Європейського союзу про причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів в 2014 році, і це питання розглянуто на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в понеділок.

Як заявив віце-прем'єр, глава МВС і виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Чехії Ян Гамчек, поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

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