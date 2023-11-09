Литва виділила Україні 2 млн євро на ліквідацію соціальних наслідків війни з Росією. Таке рішення схвалив Кабінет міністрів країни.

Так, Литва передасть по 1 млн євро до Фонду інклюзії Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Фонду солідарності України Банку розвитку Ради Європи (БРС), що підтримує проекти соціального призначення.

Українська програма Фонду дій ЄБРР із забезпечення рівноправності та гендерної рівності спрямована на створення ділового середовища та розвиток людського капіталу, що дасть змогу розширити можливості працевлаштування ветеранів війни, інвалідів та інших жертв російської війни в Україні. Програма також передбачає надання психологічної підтримки цим людям.

Метою Фонду солідарності ЄБРР в Україні є підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні та сприяння відновленню України. Фонд вирішуватиме широкий спектр соціальних завдань, що виникли внаслідок війни, як-от забезпечення добробуту та інтеграції ВПО, відновлення соціальної інфраструктури в ключових районах країни, наприклад, капітальний ремонт пошкоджених багатоквартирних будинків, надання більш стійких рішень у сфері житла, а також нарощування потенціалу Міністерства реконструкції України.

Очікується, що Литва перерахує кошти в обидва фонди до кінця 2023 року.

Допомога Україні від Литви

Нещодавно стало відомо, що пошкоджені танки Leopard, які зазнали пошкоджень під час бойових дій в Україні, будуть відремонтовані в Литві.

Також Литва наступного року виділить на допомогу Україні близько 340 млн євро. Частину грошей буде витрачено на сферу освіти.

Місяць тому Литва передала комплекти обладнання для радіолокації для потреб Військово-морських сил України.

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