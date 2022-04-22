В ЕС видят способ платить России за газ рублями без нарушения санкций, - Reuters

Компании Европейского союза могут обойти требование Российской Федерации по оплате газа рублями. Это не будет нарушать международное санкционное давление на страну-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Еще в начале месяца Еврокомиссия заявила, что указ по оплате газа рублями рискует нарушить санкции, поскольку фактическое завершения покупок, после конвертации платежей в рубли - переходит в руки России. Однако, в консультативном документе, комиссия заявила, что требование Кремля необязательно препятствует процессу оплаты и соответствует санкциям против страны-оккупанта.

В документе Брюсселя отмечается, что существуют варианты, которые смогут позволить компаниям продолжить платить за газ законно.

"Компании ЕС могут попросить своих российских контрагентов выполнить свои контрактные обязательства в том же порядке, что и до принятия указа, то есть путем внесения принадлежащей суммы в евро или долларах", - говорится в документе.

Однако, до сих пор является непонятной процедура получения освобождения от требований указа.

Также операторы ЕС могли бы четко заявить, что считают свои договорные обязательства выполненными в момент внесения евро или долларов к Газпромбанку, а не позже, после конвертации валюты платежа в рубли.

"Было бы целесообразно спросить у российской стороны подтверждение того, что такая процедура возможна в соответствии с правилами указа", - отмечается в документе.