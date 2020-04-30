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В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху

Новости » Происшествия     30.04.2020 - 09:32
В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас 80% скважин в стране находятся в состоянии умеренной или серьезной засухи

В Чехии заявили о катастрофической засухе из-за недостатка осадков, а также испарении грунтовых вод в связи с повышением среднесуточной температуры. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Xinhua.

В Чехии заявили, что в 2020 году температура воздуха на всей территории страны в среднем на 1 градус выше нормы.

"Сейчас 80% скважин находятся в состоянии умеренной или серьезной засухи, преимущественно из-за накопления дефицита в течение шести последних лет и очень малого количества снега прошлой зимой", - заявил министр окружающей среды Чехии Ричард Брабец.

Напомним, в Польше из-за засухи могут ограничить доступ в леса. Сейчас в Польше наблюдается 2-3 уровень пожарной опасности. Как отмечается, запрет не будет касаться всех лесов, а только тех, где ситуация будет наихудшей. Поскольку большинство лесных пожаров стали следствием не случайного возгорания, а умышленных поджогов травы.

Отметим, что в Украине пожары в Житомирской области усилились. Гасят минимум четыре очага пожаров. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 818 человек и 140 единиц техники, из них от ГСЧС 122 мужчины личного состава и 30 единиц техники.

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