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У Чехії зафіксували найсильнішу за 500 років посуху

Новини » Надзвичайні події     30.04.2020 - 09:32
У Чехії зафіксували найсильнішу за 500 років посуху
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зараз 80% свердловин в країні знаходяться в стані помірної або серйозної посухи

В Чехії заявили про катастрофічну посуху через нестачу опадів, а також випаровування ґрунтових вод у зв'язку з підвищенням середньодобової температури. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Xinhua.

В Чехії заявили, що до 2020 року температура повітря на всій території країни в середньому на 1 градус вище норми.

"Зараз 80% свердловин знаходяться в стані помірної або серйозної посухи, переважно через накопичення дефіциту протягом шести останніх років і дуже малої кількості снігу минулої зими", - заявив міністр навколишнього середовища Чехії Річард Брабец.

Нагадаємо, в Польщі через посухи можуть обмежити доступ у ліси. Зараз у Польщі спостерігається 2-3 рівень пожежної небезпеки. Як зазначається, заборона не буде стосуватися всіх лісів, а лише тих, де ситуація буде найгіршою. Оскільки більшість лісових пожеж стали наслідком не випадкового спалаху, а умисних підпалів трави.

Зазначимо, що в Україні пожежі в Житомирській області посилилися. Гасять мінімум чотири вогнища пожеж. Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 818 осіб і 140 одиниць техніки, з них від ДСНС 122 чоловіки особового складу та 30 одиниць техніки.

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