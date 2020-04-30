У Чехії зафіксували найсильнішу за 500 років посуху

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зараз 80% свердловин в країні знаходяться в стані помірної або серйозної посухи

В Чехії заявили про катастрофічну посуху через нестачу опадів, а також випаровування ґрунтових вод у зв'язку з підвищенням середньодобової температури. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Xinhua.

В Чехії заявили, що до 2020 року температура повітря на всій території країни в середньому на 1 градус вище норми.

"Зараз 80% свердловин знаходяться в стані помірної або серйозної посухи, переважно через накопичення дефіциту протягом шести останніх років і дуже малої кількості снігу минулої зими", - заявив міністр навколишнього середовища Чехії Річард Брабец.

Нагадаємо, в Польщі через посухи можуть обмежити доступ у ліси. Зараз у Польщі спостерігається 2-3 рівень пожежної небезпеки. Як зазначається, заборона не буде стосуватися всіх лісів, а лише тих, де ситуація буде найгіршою. Оскільки більшість лісових пожеж стали наслідком не випадкового спалаху, а умисних підпалів трави.

Зазначимо, що в Україні пожежі в Житомирській області посилилися. Гасять мінімум чотири вогнища пожеж. Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 818 осіб і 140 одиниць техніки, з них від ДСНС 122 чоловіки особового складу та 30 одиниць техніки.