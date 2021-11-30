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У Чехії затримали президента Білоруської федерації футболу

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Прага, Вівторок 30 листопада 2021 17:59
У Чехії затримали президента Білоруської федерації футболу Фото: президент Білоруської федерації футболу Володимир Базанов (abff.by)
Автор: Юлія Бойко

Поліція Чехії затримала президента Білоруської федерації футболу Володимира Базанова. Чеські органи вважають, що він потрапив до країни, не маючи дозволу на в'їзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал Denik N.

Повідомляється, що Базанова затримала поліція Моравсько-Сілезького краю. Передбачається, що він приїхав на матч футбольних збірних Чехії та Білорусі без дозволу на в'їзд.

За даними Denik N, близького до режиму Олександра Лукашенка доставили разом з дружиною до однієї з поліцейських дільниць. Прес-секретар Моравсько-Сілезької поліції сказала, що двох громадян Білорусі підозрюють у порушенні карантинних заходів. Вони були затримані в рамках планової перевірки за місцем перебування.

"Ми також вивчаємо законність їх перебування на нашій території відповідно до закону про проживання іноземців", - зазначила представник відомства.

Базанов був обраний головою Білоруської федерації футболу в березні 2019 року, вибори проходили на безальтернативній основі. У листопаді 2020 року був внесений до санкційних списків Литви, Латвії та Естонії. Раніше був головою правління футбольного клубу "Динамо Брест", працював в адміністрації Лукашенка.

Нагадаємо, ще у вересні повідомлялося, що Європейський союз може ускладнити видачу віз представникам режиму Лукашенка.

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