В Чехии тысячи людей протестовали против правительства

В Чехии в понедельник, 6 мая, тысячи людей вышли на центральные улицы Праги, митингуя против премьер-министра страны Андрея Бабиша и его правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Бабиша обвиняют в коррупции. Кроме того, митингующие требовали отставки нового министра юстиции Марии Бенешовой. Жителы страны опасаются, что Бенешова может оправдать Бабиша по обвинениям, выдвинутым против него.

Протестующие вышли на улицы Праги с национальными флагами и скандировали лозунг "Мы не слепые". Также масштабные акции прошли в чешских городах Брно и Острава.

Демонстранты напомнили о следствии, согласно которому установлено, что миллиардер и бывший предприниматель Бабиш в 2007 году в пользу собственного холдинга Agrofert незаконно получил 2 млн долларов субсидий от Евросоюза. Изначально эти деньги предназначались для поддержки малых предприятий.

Сам Бабиш отрицает нарушения и называет дело политически мотивированным. Также он заявил, что назначение Бенешовой на пост министра юстиции не представляет угрозы для правосудия.

Отметим, 71-летняя Мария Бенешова уже была министром юстиции в 2013 - 2014 годах, а также генеральным прокурором Чехии с 1999 по 2005 год.

Напомним, в ноябре прошлого года нижняя палата парламента Чешской Республики пыталась уже вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша. Тогда это было связано со скандалом с его сыном, которого якобы отвозили на лечение оккупированный Россией Крым.