ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Чехии одобрили скандальную кандидатуру министра юстиции

Новости » Политика    30.04.2019 - 18:56
В Чехии одобрили скандальную кандидатуру министра юстиции
Фото: правительство Чехии (vlada.cz)

По мнению жителей Чехии, Мари Бенешова может поставить под угрозу правовую систему страны

Президент Чехии Милош Земан назначил нового министра юстиции Мари Бенешову, несмотря на массовые протесты против ее кандидатуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

29 апреля тысячи жителей Чехии вышли на улицы Праги и других городов, в знак протеста против назначения Бенешовой, которая, по их мнению, может поставить под угрозу правовую систему.

Бенешова считается соратницей премьер-министра Андрея Бабиша, против которого открыли уголовное дело о мошенничестве с использованием средств Евросоюза. Бабиш отрицает обвинения.

Бенешова, будучи депутатом парламента, проголосовала против просьбы полиции лишить Бабиша иммунитета для расследования. Протестующие и оппозиция заявляют, что она может попытаться повлиять на дальнейшее рассмотрение дела.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Праге и других городах Чехии прошли массовые акции протестов  против премьер-министра страны Андрея Бабиша и в поддержку независимой системы правосудия. Поводом для демонстраций стала запланированная смена министра юстиции Чехии, на фоне расследования прокуратуры в отношении премьер-министра Чехии Бабиша.

Напомним, в ноябре прошлого года нижней палате парламента Чешской Республики не удалось вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша.  

Украина и Чехия подписали меморандум о сотрудничестве между полицейскими В Шотландии планируют провести новый референдум о независимости
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины политикаЧехияскандал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь