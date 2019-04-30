В Чехии одобрили скандальную кандидатуру министра юстиции

Фото: правительство Чехии (vlada.cz)

По мнению жителей Чехии, Мари Бенешова может поставить под угрозу правовую систему страны

Президент Чехии Милош Земан назначил нового министра юстиции Мари Бенешову, несмотря на массовые протесты против ее кандидатуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

29 апреля тысячи жителей Чехии вышли на улицы Праги и других городов, в знак протеста против назначения Бенешовой, которая, по их мнению, может поставить под угрозу правовую систему.

Бенешова считается соратницей премьер-министра Андрея Бабиша, против которого открыли уголовное дело о мошенничестве с использованием средств Евросоюза. Бабиш отрицает обвинения.

Бенешова, будучи депутатом парламента, проголосовала против просьбы полиции лишить Бабиша иммунитета для расследования. Протестующие и оппозиция заявляют, что она может попытаться повлиять на дальнейшее рассмотрение дела.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Праге и других городах Чехии прошли массовые акции протестов против премьер-министра страны Андрея Бабиша и в поддержку независимой системы правосудия. Поводом для демонстраций стала запланированная смена министра юстиции Чехии, на фоне расследования прокуратуры в отношении премьер-министра Чехии Бабиша.

Напомним, в ноябре прошлого года нижней палате парламента Чешской Республики не удалось вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша.