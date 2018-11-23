Чешский парламент не смог вынести вотум недоверия премьеру Бабишу

Фото: Андрей Бабиш (flickr.com/Bundesministerium für Europa)

Из 182 депутатов, принявших участие в голосовании, 92 высказались против

Нижней палате парламента Чешской Республики не удалось вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

После целого дня дебатов 92 депутата из 182 принявших участие в голосовании высказались против предложения о вынесении вотума недоверия в ходе поименного голосования, поддержали - 90, при необходимых 101 голосе.

Отмечается, что вынесение вотума недоверия на голосование инициировали шесть оппозиционных партий - гражданские демократы, христианские демократы, Пиратская партия, TOP 09, движение STAN и "Свобода и прямая демократия" (SPD), они и принесли 90 голосов.

Партия самого Бабиша и коммунисты голосовала против, а партнер по коалиции Чешская социал-демократическая партия отказалась от голосования, покинув зал.

"Правда на моей стороне, и я надеюсь, что большинство из вас понимают это", - заявил в своей речи в парламенте Бабиш.

Он также обвинил журналистов, подготовивших сюжет о его сыне, во лжи и желании свергнуть правительство.

Отметим, скандал в Чехии произошел после интервью сына премьера Андрея Бабиша-младшего. Он рассказал, что в прошлом году его якобы насильно вывезли в Крым, чтобы не дать возможности свидетельствовать против отца о возможных махинациях со средствами Евросоюза.

Напомним, 18 ноября в Чехии около тысячи активистов вышли на акцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку.

22 ноября Университет Цюриха отменил выступление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша на открытии выставки, посвященной жизни чешских эмигрантов в стране после письма с протестом от ческих эмигрантов.