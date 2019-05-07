У Чехії тисячі людей протестували проти уряду

У Чехії в понеділок, 6 травня, тисячі людей вийшли на центральні вулиці Праги, мітингуючи проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша і його уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що Бабіша звинувачують в корупції. Крім того, учасники мітингу вимагали відставки нового міністра юстиції Марії Бенешової. Жителі країни побоюються, що Бенешова може виправдати Бабіша за звинуваченнями, висунутими проти нього.

Протестуючі вийшли на вулиці Праги з національними прапорами і скандували гасло "Ми не сліпі". Також масштабні акції пройшли в чеських містах Брно і Острава.

Демонстранти нагадали про слідство, згідно з яким встановлено, що мільярдер і колишній підприємець Бабіш в 2007 році на користь власного холдингу Agrofert незаконно отримав 2 млн доларів субсидій від Євросоюзу. Спочатку ці гроші призначалися для підтримки малих підприємств.

Сам Бабіш заперечує порушення і називає справу політично мотивованою. Також він заявив, що призначення Бенешової на пост міністра юстиції не становить загрози для правосуддя.

Відзначимо, 71-річна Марія Бенешова вже була міністром юстиції в 2013 - 2014 роках, а також генеральним прокурором Чехії з 1999 по 2005 рік.

Нагадаємо, в листопаді минулого року нижня палата парламенту Чеської Республіки намагалася вже винести вотум недовіри уряду Андрія Бабіша. Тоді це було пов'язано зі скандалом з його сином, якого нібито відвозили на лікування окупований Росією Крим.