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В Чехии состоялась антиправительственная акция протеста

Новости » Политика    22.05.2019 - 06:21
В Чехии состоялась антиправительственная акция протеста
Фото: протест в Чехии (twitter.com/JanNovotny)

Манифестанты протестовали против реформы прокуратуры и отмены должности генпрокурора

В центре Праги во вторник, 21 мая, десятки тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки министра юстиции Марии Бенешовой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

Как сообщается, причиной протеста стало намерение Бенешовой провести реформу прокуратуры и отменить должность генерального прокурора. Бенешову связывают с действующим премьером Чехии Андреем Бабишем и коррупционным скандалом, в котором замешан премьер.

Отмечается, что именно генпрокурор может принять решение о передаче в суд уголовного дела против Бабиша.

Кроме того, протестующие призывают Бабиша принять участие в теледебатах, чтобы выступить с официальной позицией. Протестующие обещают выйти на новые акции протеста, если их требования не будут выполнены.

 

Напомним, 6 мая в Чехии состоялась акция протеста против премьер-министра страны Андрея Бабиша и его правительства. Кроме того, участники митинга требовали отставки нового министра юстиции Марии Бенешової. Протестующие вышли на улицы Праги с национальными флагами и скандировали лозунг "Мы не слепые".

Как писало РБК-Украина, в ноябре прошлого года нижняя палата парламента Чешской Республики пыталась уже вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабіша. Тогда это было пов'связано со скандалом с его сыном, которого якобы отвозили на лечение оккупированный Россией Крым.

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