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У Чехії відбулася антиурядова акція протесту

Новини » Політика    22.05.2019 - 06:21
У Чехії відбулася антиурядова акція протесту
Фото: протест в Чехії (twitter.com/JanNovotny)

Маніфестанти протестували проти реформи прокуратури та скасування посади генпрокурора

У центрі Праги у вівторок, 21 травня, десятки тисяч осіб вийшли на акцію протесту з вимогою відставки міністра юстиції Марії Бенешової. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

Як повідомляється, причиною протесту став намір Бенешової провести реформу прокуратури та скасувати посаду генерального прокурора. Бенешову пов'язують із чинним прем'єром Чехії Андреєм Бабішем та корупційним скандалом, до якого причетний прем'єр.

Зазначається, що саме генпрокурор може ухвалити рішення про передачу до суду кримінальної справи проти Бабіша.

Крім того, протестувальники закликають Бабіша взяти участь у теледебатах, щоб виступити з офіційною позицією. Протестувальники обіцяють вийти на нові акції протесту, якщо їхні вимоги не будуть виконані.

 

Нагадаємо, 6 травня у Чехії відбулася акція протесту проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша і його уряду. Крім того, учасники мітингу вимагали відставки нового міністра юстиції Марії Бенешової. Протестуючі вийшли на вулиці Праги з національними прапорами і скандували гасло "Ми не сліпі".

Як писало РБК-Україна, в листопаді минулого року нижня палата парламенту Чеської Республіки намагалася вже винести вотум недовіри уряду Андрія Бабіша. Тоді це було пов'язано зі скандалом з його сином, якого нібито відвозили на лікування окупований Росією Крим.

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