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В Чехии сформировали новое правительство: его состав представят на утверждение президенту

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Прага, Вторник 16 ноября 2021 16:36
В Чехии сформировали новое правительство: его состав представят на утверждение президенту Фото: кандидат на пост премьера Чехии Петра Фиалу (twitter.com/TrafficExch99)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Чехии завершился процесс формирования нового кабинета министров, который, как ожидается, возглавит глава Гражданской демократической партии Петра Фиале. Состав коалиционного правительства должен утвердить президент страны Милош Земан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Mladá fronta DNES.

"Мы находимся в очень серьезной ситуации, мы это осознаем. Необходимо правительство, с опорой на большинство в Палате депутатов, которое будет править с уверенностью", - цитирует издание заявление Фиале.

При этом он выразил уверенность, что Земан не будет затягивать назначение нового правительства. Ожидается, что президенту страны представят список членов сформированного кабинета. Для утверждения состава кабмина Фиалу, который является единственным кандидатом на пост премьер-министра, посетит главу государства в Центральном военном госпитале в Праге.

Напомним, 9 ноября Земан поручил Петру Фиале начать переговоры о формировании нового правительства.

Отметим, президент Чехии 10 октября попал в больницу из-за проблем с печенью, в середине ноября его перевели в стандартную палату, чтобы он мог принимать посетителей.

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Чехия Милош Земан
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