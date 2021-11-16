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У Чехії сформували новий уряд: його склад представлять на затвердження президенту

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Прага, Вівторок 16 листопада 2021 16:36
У Чехії сформували новий уряд: його склад представлять на затвердження президенту Фото: кандидат на пост прем'єра Чехії Петра Фіалу (twitter.com/TrafficExch99)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Чехії завершився процес формування нового кабінету міністрів, який, як очікується, очолить глава Громадянської демократичної партії Петра Фіале. Склад коаліційного уряду повинен затвердити президент країни Мілош Земан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Mladá fronta DNES.

"Ми знаходимося в дуже серйозній ситуації, ми це усвідомлюємо. Необхідний уряд, з опорою на більшість в Палаті депутатів, який буде правити з упевненістю", - цитує видання заяву Фіале.

При цьому він висловив упевненість, що Земан не буде затягувати призначення нового уряду. Очікується, що президенту країни представлять список членів сформованого Кабінету. Для затвердження складу Кабміну Фіалу, який є єдиним кандидатом на пост прем'єр-міністра, відвідає главу держави в Центральному військовому госпіталі в Празі.

Нагадаємо, 9 листопада Земан доручив Петру Фіалі почати переговори про формування нового уряду.

Зазначимо, президент Чехії 10 жовтня потрапив до лікарні через проблеми з печінкою, в середині листопада його перевели в стандартну палату, щоб він міг приймати відвідувачів.

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Чехія Мілош Земан
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