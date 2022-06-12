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В Чехии резко ответили на призыв Макрона "не унижать Россию"

Новина українською →
Прага, Воскресенье 12 июня 2022 15:25
В Чехии резко ответили на призыв Макрона "не унижать Россию" Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (ptel.cz)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Франции Эмануэль Макрон не очень хорошо разбирается в ситуации, когда просит "не унижать Россию". Поскольку президенту РФ все равно, как его страну воспринимают на Западе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Чехии Яна Липавского в эфире Ceske Noviny.

"Россия - агрессор, и мы не должны принимать во внимание ни унижение, ни не унижение. Макрон, наверное, не очень хорошо разбирается в вопросе, Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе", - сказал он.

Министр также добавил, что передача оружия в Украину поддерживает безопасность Чехии относительно экспансионистских намерений РФ.

"Мы можем хранить оружие на складе здесь или оно может помочь в Украине. К тому же более крупные и хорошо оснащенные страны ЕС, такие как Германия, могли бы быть более активными в поставках оружия Украине", - резюмировал глава МИД Чехии.

Что сказал Макрон

Напомним, недавно французский лидер Эмануэль Макрон заявлял, что Россию не нужно сейчас унижать, чтобы якобы после завершения войны против Украины она смогла выйти из политической изоляции.

Реакция Украины

После чего глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что для мирового сообщества важно поставить Россию на место. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также резко ответил на призыв Макрона.

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Владимир Путин Франция Чехия Эммануэль Макрон
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