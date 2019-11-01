В Чехии произошел взрыв на заводе боеприпасов, есть пострадавшие

В городе Пардубице в Чехии на заводе по производству боеприпасов Explosia произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Novinky.

Как сообщается, инцидент произошел около 7 утра.

"Возгорание произошло в пороховом корпусе. Пожарные завершили свою работу примерно через час после сообщения о пожаре. Потом прибыла полиция, и мы сообщили о случившемся высшему руководству. Создана комиссия, чтобы разобраться в причинах инцидента", - рассказал представитель Explosia Мартин Венкл.

Четверо сотрудников завода получили серьезные ожоги и они были доставлены в специализированную больницу Праге.

"Один человек был без сознания. У него были ожоги до 90% тела. Спасатели погрузили пострадавшего в искусственный сон и подключили к вентиляции легких. Еще два человека получили незначительные ожоги", - сообщил представитель спасателей Альош Малый.

Еще один пострадавший получил ожоги 30% тела, а также был ранен в голову.

На место происшествия прибыл министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Напомним, 26 сентября во Франции в городе Руан произошел взрыв на специализированном химическом заводе Lubrizol. Около 130 пожарных прибыли на место происшествия.

Кроме того, 4 сентября на территории шахты имени Скочинского в оккупированном Донецке произошел взрыв, жертвой которого стал один шахтер.