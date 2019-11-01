У Чехії стався вибух на заводі боєприпасів, є постраждалі

У місті Пардубіце у Чехії на заводі з виробництва боєприпасів Explosia стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Novinky.

Як повідомляється, інцидент стався близько 7 ранку.

"Загоряння сталося в пороховому корпусі. Пожежні завершили свою роботу приблизно через годину після повідомлення про пожежу. Потім прибула поліція, і ми повідомили про те, що трапилося вищому керівництву. Створено комісію, щоб розібратися в причинах інциденту", - розповів представник Explosia Мартін Венкл.

Четверо працівників заводу отримали серйозні опіки і вони були доставлені в спеціалізовану лікарню Празі.

"Один чоловік був без свідомості. У нього були опіки до 90% тіла. Рятувальники помістили потерпілого в штучний сон і підключили до вентиляції легенів. Ще дві людини отримали незначні опіки", - повідомив представник рятувальників Альош Малий.

Ще один постраждалий отримав опіки 30% тіла, а також був поранений в голову.

На місце події прибув міністр промисловості і торгівлі Карел Гавлічек.

Нагадаємо, 26 вересня у Франції в місті Руан стався вибух на спеціалізованому хімічному заводі Lubrizol. Близько 130 пожежні прибули на місце події.

Крім того, 4 вересня на території шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку стався вибух, жертвою якого став один шахтар.