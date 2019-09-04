ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В оккупированном Донецке прогремел взрыв на шахте, есть погибший

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 12:37
В оккупированном Донецке прогремел взрыв на шахте, есть погибший
Фото: шахта в оккупированном Донецке (dan-news.info)

Взрыв в Донецке произошел на территории шахты имени Скочинского

На территории шахты имени Скочинского в оккупированном Донецке прогремел взрыв, в результате инцидента погиб горняк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что взрыв на территории шахты прогремел сегодня утром около 09:30. Также уточняется, что взрыв произошел на поверхности. На данный момент известно об одном погибшем.

Отметим, шахта имени Скочинского считается опасной, так как на ней разработка пластов осложнена уникальными по опасности геологическими условиями. Последней значительной аварией здесь был выброс метана, в результате которого погибли семь человек в апреле 2014 года, когда Донецк еще был подконтрольный украинским властям.

До этого в июне 2010 года на шахте в результате внезапного выброса метана погибли пять горняков, 17 были госпитализированы. А 8 июня 2009 года в похожей аварии погибли 13 человек и еще 30 пострадали. Крупнейшим по человеческим потерям инцидентом является взрыв метана в апреле 1998 года, в результате которого погибли 63 и был травмирован 51 горняк.

Взрыв в Бельгии: из-под завалов вытащили третьего пострадавшего
Новости Украины ДонецкДонецкШахтаВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь