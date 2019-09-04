В оккупированном Донецке прогремел взрыв на шахте, есть погибший

Фото: шахта в оккупированном Донецке (dan-news.info)

Взрыв в Донецке произошел на территории шахты имени Скочинского

На территории шахты имени Скочинского в оккупированном Донецке прогремел взрыв, в результате инцидента погиб горняк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что взрыв на территории шахты прогремел сегодня утром около 09:30. Также уточняется, что взрыв произошел на поверхности. На данный момент известно об одном погибшем.

Отметим, шахта имени Скочинского считается опасной, так как на ней разработка пластов осложнена уникальными по опасности геологическими условиями. Последней значительной аварией здесь был выброс метана, в результате которого погибли семь человек в апреле 2014 года, когда Донецк еще был подконтрольный украинским властям.

До этого в июне 2010 года на шахте в результате внезапного выброса метана погибли пять горняков, 17 были госпитализированы. А 8 июня 2009 года в похожей аварии погибли 13 человек и еще 30 пострадали. Крупнейшим по человеческим потерям инцидентом является взрыв метана в апреле 1998 года, в результате которого погибли 63 и был травмирован 51 горняк.