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Во Франции взорвался химзавод  

Новости » Происшествия    26.09.2019 - 11:07
Во Франции взорвался химзавод  
Фото: во Франции взорвался химзавод (paris-normandie.fr)

Во французком городе Руан закрыли школы, людей просят не выходить на улицу

Вночь на 26 сентября во французком городе Руан произошел взрыв на специализированном химическом заводе Lubrizol. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что около 2.50 утра на заводе вспыхнул пожар, а вскоре после этого последовала серия взрывов. Около 130 пожарных прибыли на место происшествия.

Завод относится к категории SEVESO, что означает, что он находится под особым надзором властей в связи с наличием потенциально опасных химических веществ. Lubrizol производит химикаты для транспортных, промышленных и потребительских рынков.

СМИ сообщают, что согласно предварительным анализам, "нет острой токсичности в основных молекулах" выделяемого дыма. Однако, "в качестве меры предосторожности" жители Руана и 11 прилегающих районов должны "оставаться в помещениях". Также сообщается, что в городе Руани и прилегающих районах закрыли школы.

Напомним, 4 сентября, на территории шахты имени Скочинского в оккупированном Донецке произошел взрыв, жертвой которого стал один шахтер.

РБК-Украина также сообщало, что в Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", расположенный в районе поселков Горняк и Грабари, в результате чего прогремела серия взрывов.

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