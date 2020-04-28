В Чехии продлили режим режим чрезвычайного положения

В Чехии депутаты парламента приняли решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране, которое было введено из-за пандемии коронавируса, до 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба Палаты депутатов в Twitter.

Правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем и министром здравоохранения Адамом Войтехом настаивало на продлении чрезвычайного положения до 25 мая.

Напомним, правительство Чехии представило план поэтапного выхода из карантина. Всего он включает пять этапов ослабления. Полный выход из карантина согласно плану планируется на 8 июня.

Кроме того, с 24 апреля правительство Чехии ослабило карантин и разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы.

При этом ранее президент Чехии Милош Земан планировал продлить запрет на выезд граждан за рубеж на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Президент опасается, что после открытия границ люди поеду за границу и оттуда вновь завезут коронавирус в страну.

Добавим, что 20 апреля в Чехии ослабили карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности, в стране открылись фермерские рынки, ремесленные мастерские, автосалоны и салоны по уходу за собаками.