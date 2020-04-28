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У Чехії продовжили режим надзвичайного стану

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 21:28
У Чехії продовжили режим надзвичайного стану
Ілюстративне фото (flickr)

Надзвичайний стан було продовжено до 17 травня

В Чехії депутати парламенту прийняли рішення про продовження режиму надзвичайного стану в країні, який було введено через пандемію коронавірусу, до 17 травня. Про це повідомляє прес-служба Палати депутатів у Twitter.

Уряд на чолі з прем'єр-міністром Андрієм Бабишем і міністром охорони здоров'я Адамом Войтехом наполягало на продовженні надзвичайного стану до 25 травня.

Нагадаємо, уряд Чехії представило план поетапного виходу з карантину. Всього він включає п'ять етапів ослаблення. Повний вихід з карантину згідно з планом планується на 8 червня.

Крім того, з 24 квітня уряд Чехії послабило карантин і дозволив громадянам вільно переміщатися по країні, а також виїжджати за її межі.

При цьому раніше президент Чехії Мілош Земан планував продовжити заборона на виїзд громадян за кордон на рік, щоб не допустити нового спалаху коронавірусу. Президент побоюється, що після відкриття кордонів люди поїду за кордон і звідти знову завезуть коронавірус в країну.

Додамо, що 20 квітня в Чехії послабили карантинні заходи, які були введені з-за пандемії коронавіруса. Зокрема, в країні відкрилися фермерські ринки, ремісничі майстерні, автосалони і салони по догляду за собаками.

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