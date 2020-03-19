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За украинцами в Польшу отправят дополнительный поезд

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 11:46
За украинцами в Польшу отправят дополнительный поезд
Иллюстративное фото (facebook.com/dpuzshk)

В расписании появился поезд на 20 марта с отправлением в 02:30

Для эвакуации украинцев из Польши из-за пандемии коронавируса в Перемышль (Пшемысль) отправят дополнительный поезд. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, на 20 марта открыта продажа билетов на четыре специальных поезда из Польши. Билеты можно приобрести исключительно на сайте "Укрзализныци". В частности, в расписание добавили поезд №717/718, который отправляется из Пшемысля в 02:30 и прибывает в Киев в 10:30.

За украинцами в Польшу отправят дополнительный поезд

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" сократила число поездов для эвакуации украинцев из Польши, так как по состоянию на утро 19 марта была обнародована информация о трех поездах, хотя в украинском МИД накануне анонсировали запуск четырех поездов.

Ранее представительство Украины при ЕС обратилось к Европейской комиссии с просьбой не применять санкции к гражданам Украины, которые не успевают вовремя вернуться в страну. Предполагается, что данный вопрос рассмотрят на срочной встрече стран-участниц ЕС. Отметим, до этого сообщалось, что Украина эвакуирует около 35 тыс. соотечественников.

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