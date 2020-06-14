В Чехии поезд столкнулся с автобусом на переезде

Пострадали 10 человек
В Чехии сегодня, 14 июня, на железнодорожном переезде вблизи Праги произошло столкновение автобуса и пригородного поезда. В результате аварии пострадали 10 человек.
Об этом сообщает Ceske Noviny.
Чрезвычайное происшествие произошло около 7 часов утра. Железнодорожная администрация утверждает, что сигнализация на переезде работала и это подтвердили в полиции.
На момент аварии в поезде и автобусе всего находились 12 пассажиров, только двое из них не пострадали. Одну женщину с серьезными травмами госпитализировали авиацией, остальные пострадавшие получили незначительные повреждения.
Движение на железнодорожной линии и автодороге было приостановлено. Автобус уже убрали с пути, но движение пока не возобновили.
Напомним, ранее на переезде в Мелитополе под поезд попал легковой автомобиль, в результате чего погиб водитель.
Кроме того, в Закарпатской области поезд протаранил грузовик, заехавший на железнодорожный переезд.
Автор: Дмитрий Левицкий