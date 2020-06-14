У Чехії поїзд зіткнувся з автобусом на переїзді

У Чехії сьогодні, 14 червня, на залізничному переїзді поблизу Праги сталося зіткнення автобуса та приміського поїзда. В результаті аварії постраждали 10 людей.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Надзвичайна подія трапилася близько 7 години ранку. Залізнична адміністрація стверджує, що сигналізація на переїзді працювала і це підтвердили в поліції.

На момент аварії у поїзді та автобусі загалом перебували 12 пасажирів, лише двоє з них не постраждали. Одну жінку з серйозними травмами госпіталізували авіацією, інші постраждалі отримали незначні ушкодження.

Рух на залізничній лінії та автодорозі було призупинено. Автобус вже прибрали з колії, але рух поки не відновили.

Нагадаємо, раніше на переїзді у Мелітополі під поїзд потрапив легковий автомобіль, в результаті чого загинув водій.

Крім того, у Закарпатській області поїзд протаранив вантажівку, яка заїхала на залізничний переїзд.