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В Чехии подтвердили первые случаи коронавируса

Новости » Общество     01.03.2020 - 20:29
В Чехии подтвердили первые случаи коронавируса
Фото: коронавирус (biv.com)

Трое зараженных коронавирусом приехали из Италии

В Чехии зафиксировали первые случаи коронавируса Covid-19, трое зараженных приехали из Италии. Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в воскресенье, передает Reuters

Сообщается, что среди зараженных двое чехов и один американский студент, который учился в Милане. У всех инфицированных заболевание протекает в легкой форме. Два случая зафиксированы в Праге, еще один в городе Усти-над-Лабем.

Чешская Республика является первой из стран Центральной Европы, в которой зафиксирован коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси подтвердили первый случай коронавируса. Заразился студент, который недавно прилетел из Ирана. Сейчас больной находится в удовлетворительном состоянии. Белорусские власти решили проводить обследование и лабораторную диагностику граждан Ирана, Италии и Южной Кореи, которые будут прибывать в страну.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию 1 марта 29 февраля количество смертей от коронавируса выросло до 2932. На территории Китая зафиксировано 2835 смертей, а количество инфицированных превысило 80 тыс. человек. За пределами Китая зафиксировано 2885 случаев инфицирования.

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